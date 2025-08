Le previsioni meteo per il fine settimana

Tempo stabile e soleggiato ma col rischio di qualche temporale. "Oggi sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità e accompagnati da grandine di piccola o media dimensione, più probabili sui settori meridionali ed orientali della regione. Un miglioramento - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - è atteso dalla serata, grazie alla progressiva espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso est e all'attivazione di venti di foehn nelle vallate alpine, che garantiranno condizioni stabili e soleggiate fino a lunedì e un graduale rialzo delle temperature".

SABATO 2 AGOSTO 2025

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso con copertura in aumento nelle ore centrali e in successiva attenuazione. Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi, sul settore orientale al mattino e su quello meridionale nel pomeriggio, con possibili fenomeni anche localmente intensi e associati a grandine di piccole o medie dimensioni. Zero termico: in calo sui 3200-3400 m. Venti: deboli o localmente moderati in montagna, da ovest sulle Alpi, in rotazione da nord-ovest nel pomeriggio, e da sud sull'Appennino al mattino, in successiva rotazione da nord; deboli prevalentemente orientali altrove, con rinforzi in Valle Ossola in serata per locali condizioni di foehn. Altri fenomeni: possibili grandinate di piccole o medie dimensioni e forti raffiche di vento in occasione dei temporali più intensi

DOMENICA 3 AGOSTO 2025

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con transito di velature e locali addensamenti sui rilievi alpini. Precipitazioni: sostanzialmente assenti. Zero termico: in graduale risalita fino a 4200 m a ovest e 3700-3900 m a est in serata. Venti: deboli o localmente moderati da nord-ovest sulle Alpi e moderati da nord sull'Appennino, in attenuazione pomeridiana; rinforzi nelle vallate settentrionali per locali condizioni di foehn; deboli prevalentemente da est in pianura.