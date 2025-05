In oratorio l'ultimo incontro dell'anno con il gruppo Anna e Simeone

Si terrà mercoledì 28 maggio all’oratorio di Domodossola alle 15.00 l'ultimo degli incontri quindicinali del gruppo Anna e Simeone prima della sospensione degli appuntamenti per il periodo estivo.

È un'iniziativa nata da una decina di volontari legati alla parrocchia di Domodossola rivolta agli anziani, per combattere la solitudine attraverso la musica, il ballo, piccoli laboratori, approfondimenti culturali, la condivisione di esperienze e un piccolo spazio dedicato alla spiritualità curato da don Giuseppe Ottina.

Gli incontri di socializzazione per over 60 sono coordinati da Chiara Ferrari e da un gruppo di volontari e si tengono all'oratorio di Domodossola. Hanno sempre un buon successo: in media hanno registrato una quarantina di partecipanti ad ogni ritrovo.

Nello scorso incontro è stato affrontato il tema della memoria e in particolare della lotta di Liberazione: è stato proposto prima un video sulla Resistenza con stralci di interviste a donne piemontesi che hanno partecipato alla Resistenza, poi c'è stato uno spazio in cui alcuni partecipanti hanno portato la loro testimonianza.

“Il filmato – spiega Marco Alberti, un componente del gruppo che ha curato lo spazio di approfondimento - era stato realizzato per un progetto dell'associazione Mutilati e Invalidi di Guerra di Domodossola. Al termine del filmato una donna intervenuta all'incontro ha raccontato di essere stata ospitata in Svizzera nell'ottobre del 1944, quando alla caduta della Repubblica dell'Ossola migliaia di persone furono costrette a lasciare l'Ossola. Un'altra donna originaria della Valle Anzasca ha invece riportato le testimonianze dei propri genitori contemporanei, del beato don Giuseppe Rossi. Gli incontri sono sempre esperienze positive per i partecipanti “. L’appuntamento conclusivo avrà come tema l'arte.