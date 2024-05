Il fisarmonicista Marco Valenti in concerto al santuario della Madonna della Neve

Il 31 maggio alle 21.00 si terrà, nel santuario della Madonna della Neve, un concerto del fisarmonicista Marco Valenti, organizzato dall'associazione Fisarmonicisti Ossolani. Sarà l'occasione per ascoltare uno dei migliori fisarmonicisti italiani.

Valenti si è diplomato in teoria solfeggio e dettato musicale al Conservatorio Pergolesi di Ancona poi, sotto la direzione del maestro Renzo Tomassetti, ha conseguito il diploma in Fisarmonica al Centro Didattico Musicale Italiano di Ancona. Ha vinto numerosi premi e ha frequentato un corso di perfezionamento all’Accademia Musicale Professionale a Urbino.

È docente presso la scuola civica Giampiero Prina di Peschiera Borromeo (MI) e insegna in vari seminari e corsi ed è maestro della scuola di fisarmonica di Beura. Ha tenuto concerti in Italia, Germania, Belgio, Svizzera, Inghilterra, Olanda. Dal 2005 collabora con la Società dei Concerti di Milano per la quale si esibisce come solista in importanti teatri e sale.

A Domodossola le note della virtuosistica fisarmonica di Valenti risuoneranno in una scaletta molto variegata che evidenzierà l’enorme ventaglio di possibilità musicali offerte da questo strumento.