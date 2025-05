“In festa con un giro polenta”: Oscella Felix celebra la cucina ossolana nel cuore di Domodossola

L'associazione Oscella Felix in collaborazione con il Comune di Domodossola propone nel centro storico una nuova festa tra gusto e tradizione. E' in programma il 31 maggio a partire dalle 18.30 la prima edizione di :“In festa con un giro polenta”.

Numerose sono le preparazioni a base di polenta che si sono tramandate in Ossola e alcuni abbinamenti tipici saranno proposti in occasione del giro enogastronomico nelle storiche piazze domesi. Durante la serata sono previste degustazioni itineranti. Sarà l'occasione anche per assaporare la polenta di Anzola e quella di Beura.

In piazza Mercato sarà proposta da Oscella Felix la polenta taragna con spezzatino e la polenta dolce, mentre l'azienda agricola Stalla Portea offrirà polenta di Anzola con gorgonzola. In piazza Chiossi la Proloco di Varzo servirà il Mudun polenta e patate con fonduta di grasso d'alpe e la Proloco di Toceno polenta e bruscitt. In piazza Fontana associazioni della Valle Antigorio e di Crevoladossola proporranno polenta e tapelucco sempre in piazza Fontana sarà offerta la polenta di Beura con i salamini. La serata sarà allietata da gruppi in costume e fisarmoniche. Sarà possibile ritirare un ticket per 6 degustazioni di polenta e 2 bicchieri di vino al costo di 20 euro. In caso di maltempo la festa sarà annullata.