Molestava ragazze sugli autobus: arrestato 53enne residente in provincia

I carabinieri della Stazione di Gravellona Toce hanno arrestato, nella mattinata di ieri, un 53enne residente in provincia, in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Verbania. L’uomo è ritenuto responsabile di reiterati atti di violenza sessuale commessi negli ultimi mesi a bordo di diversi autobus di linea della provincia del VCO nei confronti di 4 giovani ragazze di cui 2 minorenni.

Il “modus operandi” era sempre lo stesso, l’uomo saliva a bordo di un autobus di linea, di solito nell’arco pomeridiano, prendeva posto in prossimità di giovani ragazze che viaggiavano per lo più da sole e le molestava in prossimità di una fermata per poi scendere subito dal mezzo ed allontanarsi. Le vittime hanno immediatamente collaborato con i carabinieri fornendo una dettagliata descrizione del molestatore che in un caso è stato anche parzialmente ripreso con il cellulare, grazie al coraggio e alla pronta reazione della vittima.

Le indagini condotte dai militari, che hanno acquisito le dichiarazioni dei testimoni e visionato le immagini degli impianti di video sorveglianza pubblici e privati, posizionati nelle vicinanze delle fermate degli autobus, hanno permesso di ricostruire gli itinerari del molestatore seriale e di identificarlo.

L’uomo dopo gli adempimenti di rito è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il Comando provinciale di Verbania rammenta che è sempre operante il protocollo di intesa sottoscritto lo scorso mese di settembre con la società “VCO Trasporti” finalizzato a contrastare ogni forma di violenza e incrementare la sicurezza degli utenti e del personale adibito al trasporto pubblico. In caso di necessità è possibile, scansionando il QR Code stampato sui titoli di viaggio, abbonamenti, locandine, nonché su app e portale web della stessa, accedere ai contenuti dal proprio smartphone con un semplice “click” per ricercare informazioni e consigli.