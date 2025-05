Frana a Blatten: un uomo di 64 anni disperso, il villaggio quasi completamente distrutto

Il pomeriggio di mercoledì 28 maggio 2025, una vasta sezione del ghiacciaio Birch, situato sopra Blatten nella Lötschental (Canton Vallese), si è improvvisamente staccata, causando una frana di proporzioni eccezionali. Il crollo ha generato una massa di ghiaccio, fango e detriti che ha travolto il villaggio, distruggendone circa il 90% e seppellendo quasi tutte le abitazioni.

Fortunatamente, il paese era stato evacuato preventivamente, ma una persona risulta ancora dispersa. Si tratta di un residente locale di 64 anni che, secondo le informazioni disponibili, si trovava nella zona di Tennmatten al momento del disastro. I servizi di emergenza sono stati allertati alle 16:35 e le operazioni di ricerca sono state immediatamente avviate. Tre specialisti dell'Organizzazione cantonale di soccorso del Vallese (OCVS144) sono stati trasportati sul luogo da un elicottero di Air Zermatt e sono stati lasciati nei pressi del conoide alluvionale per cercare la persona scomparsa. Per valutare la situazione e proseguire le ricerche è stato utilizzato anche un drone dotato di telecamera termica.

Il crollo del ghiacciaio ha provocato una scossa sismica di magnitudo 3,1, percepita chiaramente nella regione . La frana ha inoltre riempito quasi completamente il fiume Lonza di detriti, causando il ristagno dell'acqua e aumentando il rischio di ulteriori inondazioni. Le autorità locali hanno dichiarato la zona come estremamente pericolosa e hanno chiesto alla popolazione di evitare l'area.

Le operazioni di ricerca e soccorso continuano senza sosta, nonostante le difficili condizioni ambientali. Le autorità stanno valutando ulteriori misure per localizzare la persona dispersa e per garantire la sicurezza della zona. La comunità locale è profondamente scossa dall'evento e si stringe attorno ai familiari della persona scomparsa, sperando in un esito positivo delle ricerche.