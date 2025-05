Canton Vallese: distrutto da un'enorme frana il villaggio di Blatten, a pochi chilometri dal confine italiano

È accaduto oltreconfine, ma a pochi chilometri dall’Ossola: mercoledì 28 maggio, nel primo pomeriggio, una gigantesca massa di ghiaccio, terra e detriti si è staccata dal ghiacciaio Birch, nel Canton Vallese, precipitando a valle con violenza e colpendo duramente il villaggio di Blatten, nella Lötschental.

Il crollo è avvenuto attorno alle 15.30, ed è stato di una potenza tale da oscurare la valle con una nube di polvere e provocare un’onda d’urto percepita anche nei paesi vicini. Il fiume Lonza è stato in gran parte ostruito e la corrente elettrica è mancata per alcuni istanti. Un evento di enorme portata, che ha fatto scattare subito il piano di emergenza e l’intervento delle autorità elvetiche.

Danni gravi, ma nessun ferito

Nonostante le immagini drammatiche che mostrano il paese in gran parte sepolto, fortunatamente non si contano vittime né feriti. Questo grazie all’evacuazione preventiva disposta lunedì 19 maggio, quando circa 300 residenti erano stati allontanati per il rischio di un crollo imminente, causato dall’instabilità del vicino massiccio Kleines Nesthorn.

Il ghiacciaio accelerava da giorni

Nei giorni precedenti al crollo, la porzione instabile del ghiacciaio si muoveva a una velocità crescente, raggiungendo i 10 metri al giorno. Nelle ultime 48 ore si erano già registrati smottamenti minori, ma l’evento principale era atteso e temuto.

Il materiale precipitato ha formato uno strato spesso decine di metri, arrivando fin quasi al vicino villaggio di Wiler. Secondo la stampa svizzera, l'impatto ha anche provocato un terremoto di magnitudo 3.1 sulla scala Richter, localizzato nella zona del distacco.

Esercito e governo in campo

Il Canton Vallese ha immediatamente richiesto il supporto dell’esercito svizzero. Un’unità di ricognizione è già sul posto per assistere nella valutazione dei danni. Nel tardo pomeriggio è atteso anche il consigliere federale Martin Pfister, responsabile del Dipartimento della difesa e della protezione della popolazione, per un sopralluogo ufficiale.

Un evento che ci riguarda da vicino

La frana, pur avvenuta in territorio elvetico, è un promemoria tangibile dei rischi geologici legati ai cambiamenti climatici e alla fragilità delle Alpi. Il villaggio di Blatten dista meno di 40 chilometri in linea d’aria dall’Ossola, e fa parte di quell’arco alpino condiviso da Italia e Svizzera, dove i ghiacciai stanno rapidamente perdendo stabilità.

Anche dal nostro versante, gli occhi sono puntati su quanto accaduto a Blatten, un evento che ci riguarda non solo per la prossimità geografica, ma anche per la crescente frequenza di episodi simili in tutta la regione alpina.