Edilizia pubblica: 35 alloggi Atc sfitti e morosità per oltre 300mila euro

Gli alloggi Atc a Domodossola sono 384; quelli sfitti sono 35 di cui 29 non disponibili, in quanto in attesa di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre 6 sono disponibili per l’assegnazione.

La morosità a dicembre 2024 per gli affitti attivi era di 302.936 euro. Per gli affitti non attivi di 374.429 euro. Gli alloggi di proprietà comunale sono 62, di cui 7 in fase di assegnazione. I casi di morosità ammontano a 38.196 euro. A fornire questi dati in occasione dell'ultimo consiglio comunale è stata l'assessore ai servizi sociali del comune di Domodossola Antonella Ferraris rispondendo ad un’interpellanza del Pd. Il gruppo consigliare ha chiesto informazioni sulla situazione dell'edilizia pubblica cittadina.

“Come a tutti noto – ha detto il consigliere Ettore Ventrella del Pd illustrando l'interpellanza - nella nostra città già da tempo risulta difficile, e comunque molto costoso, trovare un alloggio in affitto. Per questo abbiamo ritenuto utile fare il punto sulla situazione dell’edilizia pubblica”.

Il consigliere si è detto soddisfatto della risposta ricevuta dall'assessore alla sua interpellanza, tuttavia è stato critico nel confronti dell'Atc: “È un dato deplorevole che ci siano così tanti alloggi sfitti per lavori di manutenzione a fronte delle tante persone disperate che hanno bisogno di una casa. Speriamo – ha detto - con il nuovo presidente Atc che la situazione migliori. Sono contento che 7 appartamenti comunali siano in assegnazione, diamo il buon esempio”.

Sulla questione delle morosità, l’assessore ha spiegato che l'ufficio dei servizi sociali è in costante contatto con i funzionari del Consorzio dei servizi sociali dell'Ossola al fine di trovare soluzioni per ridurre il debito e dare sostegno agli assegnatari in difficoltà.