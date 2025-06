Regio Insubrica a Santa Maria Maggiore: riunioni istituzionali per i 30 anni della Comunità di lavoro

Ospiti del sindaco Claudio Cottini si sono tenute questa mattina a Santa Maria Maggiore (VB) le riunioni dell’Ufficio Presidenziale e del Comitato Direttivo della Comunità di Lavoro Regio Insubrica, alle quali hanno partecipato il Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino e Presidente della Regio Insubrica, Norman Gobbi, il rappresentante di Regione Lombardia, Fabrizio Turba, e il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Piemonte, Alberto Preioni, nonché i Presidenti delle Province di Varese e del Verbano Cusio Ossola.



Con l’organizzazione degli incontri in forma itinerante sul territorio, voluta dall’Ufficio Presidenziale per l’anno in corso in cui si festeggia il trentennale dalla firma della Dichiarazione d’Intesa con cui è stata costituita la Regio Insubrica, si sottolinea il legame con i territori e il coinvolgimento delle autorità locali; in questa direzione, il programma della giornata, oltre agli incontri istituzionali, è stato completato con la visita al Museo regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo”, conosciuto come “Museo dello Spazzacamino”.



Durante i lavori si è provveduto ad un aggiornamento su diversi temi di particolare attualità e rilevanza per il territorio di riferimento, quali il Dialogo sulla cooperazione transfrontaliera CH-ITA, tenutosi recentemente a Poschiavo, nel Canton Grigioni, le questioni relative alla fiscalità dei lavoratori frontalieri e il Programma di Cooperazione Italia-Svizzera Interreg 2021-2027, per il quale la seconda finestra temporale dell'avviso per la presentazione dei progetti ordinari relativi al nuovo ciclo di programmazione è stata aperta il 10 marzo scorso e chiuderà il prossimo 10giugno.



Per quanto concerne l’andamento congiunturale ed economico dell’area insubrica, è stato ricordato l’incontro dell’Ufficio Presidenziale con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti avvenuto a Roma nel mese di febbraio scorso, quando è stata consegnata la lettera indirizzata allo stesso Ministro Giorgetti e al Capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin, per portare alla loro attenzione la preoccupazione circal’attuale situazione economica e del mercato del lavoro nell’area insubrica.



Per quanto attiene alla mobilità, si attende l’entrata in vigore dell’Accordo bilaterale sul cabotaggio per il trasporto pubblico transfrontaliero su gomma, firmato tra i Governi diItalia e Svizzera nel mese di ottobre 2024, volto a sostenereuna maggiore cooperazione tra Piemonte, Lombardia e Cantone Ticino nella direzione di una mobilità pubblica più sostenibile e integrata.



Sono state prese in esame le attività dei tavoli tematici e dei gruppi di lavoro, quali “Migrazioni transfrontaliere di fauna selvatica”, “Peste Suina Africana”, “Analisi e armonizzazione dati” e “Giornate Insubriche del Verde Pulito”, che ha da poco promosso l’organizzazione delle giornate premio dedicate alle scuole elementari/primarie e medie/secondarie di primo grado, tenutesi rispettivamente a Como e Tremezzina.



L’Ufficio Presidenziale ha altresì dato preavviso favorevole al Conto Consuntivo 2024 e al Preventivo 2025 e valutato le domande di patrocinio e contributo dei progetti di terzi portati all’attenzione della Regio Insubrica, patrocinando e finanziando quindici progetti in ambito culturale, artistico, sportivo e turistico.



L’Assemblea generale 2025 si terrà il 25 settembre a Varese, presso Ville Ponti, dove si celebrerà il trentennale della Comunità di lavoro e avrà luogo, nell’ambito della ricorrente annuale rotazione, il passaggio di Presidenza per l’anno 2025-2026 dal Cantone Ticino a Regione Lombardia.