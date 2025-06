L'ensemble Triacamusicale in concerto al Sacro Monte Calvario

La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, in collaborazione con l’Istituto della Carità - PP. Rosminiani, propone, nell’ambito della Stagione concertistica 2025, il sesto concerto della rassegna “Pomeriggi in concerto 2025”. Domenica 8 giugno alle 18.30, nel Santuario del SS. Crocifisso al Sacro Monte Calvario, il gruppo vocale Triacamusicale, con la direzione di Mara Colombo, eseguirà la celeberrima “Missa Papae Marcelli” ed altre musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Il concerto fa parte di “Gaudete”, festival internazionale di musica antica, organizzato dalla città di Varallo Sesia e dall’ente di gestione dei Sacri Monti, nell’ambito dei concerti del progetto “da globale a locale: riscoperta e valorizzazione dell'identità di luoghi eccezionali” finanziato dal Ministero del turismo.

Triacamusicale dal 1995 si impegna con un proprio ensemble vocale e strumentale nella divulgazione del patrimonio musicale antico attraverso l’attività concertistica in rassegne e festival in ambito nazionale ed internazionale in prestigiosi luoghi d’arte e di promozione culturale. Parallelamente all’attività concertistica e a quella organizzativa, Triacamusicale si impegna da anni sul territorio in ambito formativo, proponendo corsi di alta specializzazione nell’ambito della musica antica e nell’organologia.

L’Ensemble vocale e strumentale Triacamusicale, diretto da Mara Colombo, è composto da Michela Debiaggi, Paola Ferracin, Elisa Dominietto, Filvia Campora (cantus), Mara Colombo, Stefano Aietti (altus), Mattie Pelosi, Livio Cavallo (tenor I), Paolo Gazzano, Luca Canneto (tenor II), Carlo Cavagna, Mario Tahtouh, Paolo Bianchi (bassus I), Alessandro Oliaro, Nicholas Tagliatini, Umberto Debiaggi (bassusII), Federico Demarchi (organo positivo).

Il concerto è reso possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della parrocchia di Calice, della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario, con il patrocinio della città di Domodossola e con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco Ente filantropico e della Fondazione Crt.