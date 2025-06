Sanità, Berio: "L'ospedale unico è la scelta giusta, ora serve responsabilità collettiva"

“Accogliamo con grande favore la presa di posizione del gruppo regionale di Fratelli d’Italia, che con una nota del 6 giugno scorso ha chiaramente risposto alle critiche rivolte nei giorni precedenti all’assessore alla sanità Federico Riboldi da parte della Lega, in merito alla riorganizzazione della sanità nel Vco”. Sono parole di Daniele Berio, sindaco di Omegna, che interviene nuovamente nel dibattito relativo alla sanità provinciale.

“Il documento di FdI – prosegue il primo cittadino - contiene alcuni punti fondamentali che rassicurano sulla corretta interpretazione, da parte della regione, del parere espresso dal Ministero lo scorso febbraio sulla ristrutturazione della rete ospedaliera. Si afferma con chiarezza che la programmazione sanitaria dovrà rispettare gli standard del DM 70/2015, che per il Vco prevede un unico ospedale di I livello. Si raccomanda inoltre di concentrare, in un solo presidio, tutte le discipline necessarie alla gestione multidisciplinare dei pazienti critici, riducendo al minimo i costi diretti e indiretti”.

Continua Berio: “Solo un ospedale unico – e auspicabilmente nuovo – può rispondere a questi requisiti. Nella stessa nota si riconosce che il territorio ha bisogno di una visione moderna, basata sull’efficienza dei servizi e sull’attrattività per i professionisti della sanità. Le risorse disponibili, del resto, non consentono la duplicazione di strutture, ma possono garantire un solo ospedale completo e moderno. La nota difende l’operato dell’assessore Riboldi e sottolinea che “il parere ministeriale è chiaro e vincolante” e che “non è più il tempo delle promesse facili o delle contrapposizioni che per anni hanno impedito una scelta condivisa”. Parole importanti, che indicano la volontà della regione di assumersi finalmente la responsabilità di una scelta non più rinviabile, e che il territorio, finora, non ha saputo condividere”.

“Per troppo tempo – le parole del sindaco - una parte delle amministrazioni locali ha ignorato il fatto che la sanità ha una dimensione sovracomunale. Si è preferito difendere interessi localistici o logiche partitiche, dimenticando che la salute pubblica richiede una visione d’insieme, e che ogni decisione deve essere presa nell’ottica del bene collettivo. Questo scontro tra amministrazioni e forze politiche è stato, purtroppo, la causa principale del blocco decisionale che ha portato al declino della sanità nel Vco. Oggi, finalmente, si intravede la strada giusta. In molti stiamo già lavorando con spirito di collaborazione, superando appartenenze e interessi di parte, per costruire un sistema sanitario pubblico, efficiente, razionale e sostenibile. Un sistema che preveda la realizzazione di un ospedale unico con Dea di I livello e il potenziamento delle strutture sanitarie territoriali”.

“Mi auguro – conclude Berio - che tutte le amministrazioni locali colgano questa opportunità, mettendo da parte resistenze e atteggiamenti di chiusura (e ventilate ritorsioni) che non giovano né ai cittadini né alla buona politica. Il percorso è ancora lungo, ma le premesse sono incoraggianti. Per questo, desidero ringraziare l’assessore Federico Riboldi per la determinazione con cui ha scelto di seguire la strada giusta, anche in un contesto politico complesso. Ha dato un segnale forte di responsabilità e autonomia, restituendo credibilità alla politica e fiducia alla comunità. Attendo con fiducia gli sviluppi, insieme a tutti quei cittadini, amministratori e operatori sanitari che continuano a credere nella buona politica, nella responsabilità collettiva e nella forza delle scelte coraggiose. L’auspicio, oggi più che mai, è di non rimanere ancora una volta delusi”.