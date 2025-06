Al via la stagione del Treno dei Bimbi: "Si trovi una soluzione perchè non sia l'ultima"

Manca sempre meno all’apertura della nuova stagione estiva del Treno dei Bimbi di Croveo, che venerdì 13 giugno aprirà le proprie porte ai visitatori per quella che potrebbe essere la sua ultima stagione. La struttura, attualmente gestita dia frati cappuccini, potrebbe infatti rimanere senza una guida in seguito alla già annunciata partenza degli stessi frati da Domodossola.

“Oggi il Treno dei Bimbi rischia però di chiudere i battenti con il prossimo anno e la partenza dei frati a settembre che lo custodivano con tanto amore, mette realmente tutto in bilico – scrive Germano Bacchetta, ex ragazzo della Casa del Fanciullo, che tra i vagoni di Croveo è cresciuto -. È una notizia che fa male al cuore, perché questo villaggio non è una struttura estiva ma un luogo che è memoria, infanzia e tanta solidarietà, un esempio per tutti, un’eredità di generazioni, di volontari che merita a tutti i costi di continuare a vivere”.

Prosegue Bacchetta: “Certamente oggi nessuno sa cosa accadrà, ma facciamo in modo che i suoi binari portino ancora lontano, per chi è stato, per chi ci sarà e per chi crede in quei sogni, che condivisi possono realmente cambiare le carte in tavola, le nuove generazioni meritano di scoprire un luogo che ha saputo unire educazione, spiritualità e natura, un’idea bella, un sogno concreto che ha lasciato un’impronta profonda nel cuore di chi lo ha veramente vissuto così da vicino. Nessun sogno merita di essere abbandonato sui binari, con il sostegno della comunità, delle istituzioni e di chi crede nei valori dell’accoglienza e della memoria, si può certamente trovare una soluzione”.