A Villadossola è stato aperto il bando 2025 per l’assegnazione degli alloggi Atc. Possono presentare domanda al bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. 3/2010 e s.m.i.):

- I cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea.

- I cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea sono ammessi se regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e se svolgono una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 40, comma 6 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o siano titolari di protezione internazionale di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Descrizione

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp), più comunemente noti come "case popolari", sono immobili assegnati dal comune a persone che si trovano in particolari condizioni economiche.

Come fare

Le domande di partecipazione al bando per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi Erp devono essere debitamente compilate, sottoscritte dal richiedente e corredate dalle dichiarazioni sotto richieste, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, reperibili sul sito istituzionale del Comune di Villadossola www.comune.villadossola.vb.it, sul sito istituzionale di Atc Piemonte Nord www.atcpiemontenord.it, presso i comuni di propria residenza dell’ambito territoriale n. 29, presso le organizzazioni sindacali menzionate in seguito e in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Casa del Comune di Villadossola, 1° piano (tel. 0324.501430 – apertura al pubblico il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00).



Le domande di partecipazione devono pervenire, corredate da apposita marca da bollo di € 16,00, al protocollo del Comune di Villadossola entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 14.07.2025).



È consentito l’inoltro delle domande con le seguenti modalità:

- Via Pec personale (del richiedente o di un appartenente al nucleo familiare del richiedente) all’indirizzo: comunedivilladossola@postecert.it; è necessario che gli allegati siano leggibili, trasmessi in formato “.pdf” e che non superino complessivamente la dimensione di 10MB;

- Mediante raccomandata A.R. al Comune di Villadossola, Via Marconi n. 21, 28844 Villadossola (VB); farà fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale;

- Consegna a mano presso l’ufficio protocollo posto al 2° piano del Comune di Villadossola in via Marconi 21 negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30 e giovedì 16.00 – 18.00).



Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; qualora, per qualsiasi motivo, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l’Ente non assume responsabilità alcuna.



Per i lavoratori emigrati all’estero iscritti all’AIRE il termine di presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni. Per tali soggetti le domande devono pertanto pervenire entro e non oltre il giorno 13.08.2025.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i suddetti termini.



E’ possibile richiedere assistenza alla compilazione della domanda, mediante eventuale pagamento di relativo corrispettivo previsto per il servizio, presentando copia della documentazione da allegare alla domanda presso le seguenti organizzazioni sindacali:

- Sicet Piemonte Orientale nelle sedi di:

• Domodossola, Corso Moneta n. 61, il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

• Verbania, Via Farinelli n. 2, il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Per particolari esigenze è possibile fissare un appuntamento in altre giornate/orari telefonando al numero (+39) 347.4592022

- Sunia Cgil, previo appuntamento da fissare telefonando o al numero (+39) 349.1157236 o al numero (+39) 347.9114663, nelle sedi di:

• Domodossola, Via Carale di Masera n. 15, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

• Villadossola, Via Vittoni n. 5, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

• Verbania, Via Fratelli Cervi n. 11, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

• Gravellona Toce, Corso Roma n. 68, il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.



Si precisa che il Comune di Villadossola non è in grado organizzativamente di fornire assistenza per la compilazione delle domande, salvo per casi eccezionali

Cosa serve

Alle istanze di partecipazione al bando per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi Erp devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune di Villadossola.



Alla domanda debbono essere obbligatoriamente allegati:

- Marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla domanda;

- Copia del documento di identità del richiedente;

- Copia del documento di identità da allegare alle autocertificazioni se sottoscritte da persona diversa dal richiedente;

- Copia del permesso di soggiorno per i cittadini di paesi non aderenti all’Unione Europea;

- Tutti i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune;

- Attestazione Isee in corso di validità.



L’assenza della documentazione obbligatoria sopra indicata, anche parziale, renderà improcedibile la domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata l’eventuale documentazione prevista per l’attribuzione del punteggio, quali certificati d’invalidità o apposita certificazione rilasciata dall’autorità competente, attestazione del comune indicante la composizione e lo stato di conservazione dell’alloggio, provvedimento esecutivo di sfratto/ordinanza di sgombero/provvedimento rilasciato da apposita autorità competente.

Cosa si ottiene

Inserimento in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio popolare

Assegnazione di un alloggio popolare

Tempi e scadenze

Le domande di partecipazione al bando per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi Erp devono pervenire al protocollo del Comune di Villadossola entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 14.07.2025).

Per i lavoratori emigrati all’estero iscritti all’Aire il termine di presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni. Per tali soggetti le domande devono pertanto pervenire entro e non oltre il giorno 13.08.2025.

Costi

In caso di richiesta di assistenza alla compilazione della domanda mediante servizio erogato dalle organizzazioni sindacali precisate nel bando per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi Erp, può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo per il servizio prestato dalle organizzazioni stesse.

Se fosse necessario richiedere al Comune di Villadossola un sopralluogo per attestare le dimensioni per la verifica del sovraffollamento e/o lo stato di conservazione dell'alloggio è necessario effettuare il pagamento di € 15,00 per diritti di segreteria da versare tramite PagoPA per ogni attestazione richiesta. Il pagamento dei diritti richiesti deve essere effettuato prima del sopralluogo che verrà effettuato dal Servizio Gestione del Territorio.