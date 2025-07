Villadossola, sport e musica per tutto il giorno con l’Ossola Events Festival

A Villadossola arriva l’atteso appuntamento di Ossola Events Festival, in programma sabato 19 luglio allo stadio Felino Poscio. Dopo il successo delle prime due serate della rassegna, l’associazione organizzatrice propone un evento speciale che si estenderà dalle 9 del mattino fino alle 3 di notte, trasformando lo stadio in un grande palcoscenico di intrattenimento per tutte le età.

La giornata inizierà con i tornei di calcio 5+1, che andranno avanti fino alle 20, coinvolgendo squadre locali e appassionati di sport in un clima di divertimento e sana competizione. A seguire si terranno le premiazioni e una cena condivisa, momento di convivialità aperto a tutti i partecipanti e al pubblico.

Dalle 21 in poi, il testimone passerà alla musica live, con una line-up ricchissima che animerà il palco fino a notte fonda. Tra gli artisti attesi: Garro & Mella, Late, Il Mellu, dj Veleno, dj Stenny e Giacomo Tecchio, per un mix di suoni e generi capace di accontentare tutti i gusti.

Come da tradizione dell’Ossola Events Festival, parte dei proventi sarà devoluta in beneficenza, confermando la vocazione solidale che accompagna ogni appuntamento della rassegna.