Il Consiglio vota l'Assestamento: prosegue l’ostruzionismo dell’opposizione

Prosegue in prima Commissione Bilancio, l’opposizione ostruzionistica che mira a evitare il licenziamento per l’Aula del disegno di legge 93 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027”. L’obiettivo della battaglia delle minoranze consiliari, però, non è il provvedimento in sé, quanto piuttosto l’emendamento annunciato, che prevede un temporaneo aumento dell’Irpef regionale.

I consiglieri di tutti i gruppi di opposizione hanno dichiarato a più riprese, nelle sedute presiedute da Roberto Ravello, di essere totalmente contraria a tale aumento e per questo hanno presentato oltre 280 emendamenti al testo. Ogni emendamento viene illustrato dal proponente e anche da altri due o tre colleghi, per due minuti di intervento ciascuno.

Per tale ragione la prima Commissione è convocata a oltranza sino a venerdì in seduta mattutina, pomeridiana e notturna sino a mezzanotte. A seguire, se fosse licenziato l'Assestamento, verrebbe convocata l'Aula, anche di sabato e di domenica.

Sia durante la seduta di stamane, sia oggi pomeriggio, sono intervenuti diverse volte sui tanti emendamenti proposti, per Avs: Alice Ravinale, Valentina Cera, Giulia Marro; per M5s Sarah Disabato, Pasquale Coluccio, Alberto Unia; Vittoria Nallo (Sue); per il Pd: Gianna Pentenero, Alberto Avetta, Monica Canalis, Nadia Conticelli, Fabio Isnardi, Laura Pompeo, Domenico Ravetti, Domenico Rossi, Daniele Valle, Emanuela Verzella.