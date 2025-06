Importanti risultati per gli atleti della Caddese al Trofeo Franco Boniforti

Ssuccesso dell’Asd Caddese a Domobianca365 in occasione del Trofeo Franco Boniforti. Gli atleti si sono messi alla prova sui sentieri della località turistica ossolana, ottenendo la vittoria sia nella categoria esordienti che nella classifica a punti delle società.

Per quanto riguarda le classifiche individuali, successo nella categoria allievi per Federico Schnell di Avis Marathon Verbania, che ha preceduto Luca Rollone di Genzianella. Nella categoria allieve, vittoria per Alyssa Brizio, portacolori della Caddese, davanti a Lisa Mazzurri della Valdivedro.

Per la categoria cadetti, primo posto per Luca Bartoli della Caddese, seguito da Andrea Fontana, anche lui della Caddese, e Davide Colli di Genzianella. Per la categoria cadette, vittoria per Elisabetta Clemente di Avis Marathon Verbania, davanti a Ilaria Selva della Valdievedro e Gaia Cervigni di Avis Marathon Verbania.

Gli atleti dell’Asd Caddese hanno trionfato anche nella categoria ragazzi, occupando i tre gradini del podio con Daniele Badini, Alessio Sarazzi e Martino Aleotti. Nella categoria ragazze, trionfo per Manuela Margaroli di Atletica Ossolana Vigezzo davanti ad Arianna Vicario di Avis Marathon Verbania e Lucrezia Cameroni della Caddese.