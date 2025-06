Villa Taranto: apertura serale fino alle 20.45 e nuovi eventi nei giardini botanici

Villa Taranto aperta fino alle 20,45 dal 16 giugno al 29 agosto, biglietti acquistabili fino alle 20. E’ questa una delle novità dell’estate dei giardini botanici per l’estate 2025. L’altra è il nuovo sito on line da oggi. “E’ l’orario migliore per l’esposizione alla luce del sole – spiega il botanico dei giardini, Fabrizio Butté – in questa fascia oraria apriremo ai visitatori anche angoli normalmente non accessibili al pubblico”. Dalle 18,30, aggiunge il direttore Andrea Cottini, “ospiteremo eventi in modo da rendere più attrattivo l’ingresso a Villa Taranto e di prolungarlo oltre il normale giro di visita”. Si parte lunedì 16 con “Cine Popcorn”, musiche da film eseguite dal Quartetto di violoncelli della sinfonica di Milano. Per gli appassionati di botanica, martedì 24, la prima delle visite guidate da Butté per gruppi al massimo di 205persone (20 euro il biglietto).

Il sindaco, Giandomenico Albertella, che è anche presidente dell’ente, commenta: “Il biglietto unico che mette in rete i giardini di Villa Taranto, Villa Giulia e Museo del paesaggio è il primo, forte segnale indicativo della progettualità che investe i poli di bellezza e cultura cittadini. Un progetto che si esplicherà meglio una volta costituita la fondazione Verbania Cultura alla quale stiamo lavorando. Aggiungo l’accesso agevolato all’antologica ‘Universo Nespolo’ e il Trenino della Bellezza, che parte e arriva da Villa Taranto”. Per il Trenino della Bellezza, precisa Cottini, “effettuiamo la vendita biglietti non incluso nella visita ai giardini, il biglietto cumulativo è solo col Museo del paesaggio”.

“Cerchiamo di valorizzare al meglio – spiega ancora Butté – il patrimonio ereditato dal capitano Mc Eacharn ma pian piano cerchiamo di arricchirlo di nuove essenze, in parte già collocate nel viale d’accesso. Stiamo già programmando quelle da collocare per la stagione 2026”.

Programma e orari eventi estivi dal 16 giugno al 29 agosto 2025

Lunedì 16 giugno ore 18:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) Cine Popcorn, concerto del Quartetto di Violoncelli della Sinfonica di Milano

Venerdì 20 giugno ore 18:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) Oriana e l'Arpa celtica 432Hz, concerto a cura di Oriana della Cha

Martedì 24 giugno ore 19:00 (prenotazione obbligatoria tramite mail turismo@villataranto.it, max 25 persone, € 20 a persona) Gli angoli nascosti dei Giardini, scoperti insieme al Curatore Botanico Dott. Fabrizio Butté

Venerdì 27 giugno ore 18:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) Salvadig, concerto di musica folk dialettale (L. Dilavello, M. Ralici, I. Congedo)

Lunedì 30 giugno dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di movimento interiore con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Mercoledì 2 luglio dalle ore 19:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Venerdì 4 luglio dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Venerdì 4 luglio alle ore 18.30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) Cross-roads, from baroque to progressive rock, voce Alessandra Gelfini, pianoforte Roberto Olzer

Domenica 6 luglio dalle 9:00 alle 17:45 (fruibile tramite prenotazione online- gratuita per residenti del VCO) La domenica ai Giardini all’interno Concerto corale organizzato dall’ Ass. Cori Piemontesi

Lunedì 7 luglio dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di movimento interiore con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Mercoledì 9 luglio dalle ore 19:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Venerdì 11 luglio dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Lunedì 14 luglio dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di movimento interiore con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Mercoledì 16 luglio dalle ore 19:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Venerdì 18 luglio dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Lunedì 21 luglio dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di movimento interiore con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Martedì 22 luglio ore 19:00 (prenotazione obbligatoria tramite mail turismo@villataranto.it, max 25 persone, € 20 a persona) Gli angoli nascosti dei Giardini, scoperti insieme al Curatore Botanico Dott. Fabrizio Butté.

Mercoledì 23 luglio dalle ore 19:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Venerdì 25 luglio dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Lunedì 28 luglio dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di movimento interiore con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Lunedì 28 luglio ore 18:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) Sogno di una notte di mezza estate, teatro itinerante Regia R. Nazzaroli, aiuto Regia R. Aielli, Produzione Compagnia Teatro4 di Verbania.

Mercoledì 30 luglio dalle ore 19:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Venerdì 1° agosto dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Venerdì 1° agosto alle ore 18.30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) In…Canto d'amore, tenore D. Colombo, pianoforte R. Olzer.

Domenica 3 agosto dalle 9:00 alle 17:45 (fruibile tramite prenotazione online- gratuita per residenti del VCO) La domenica ai Giardini All’interno Concerto corale organizzato dall’ Ass. Cori Piemontesi

Lunedì 4 agosto dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di movimento interiore con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Mercoledì 6 agosto dalle ore 19:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Venerdì 8 agosto dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Lunedì 11 agosto dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di movimento interiore con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Mercoledì 13 agosto dalle ore 18:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) Se ci fosse un uomo – Omaggio a Giorgio Gaber, prodotto da ARCADEMIA

Mercoledì 13 agosto dalle ore 19:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Venerdì 15 agosto Ferragosto apertura dalle ore 9:00 alle ore 17:45

Lunedì 18 agosto dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di movimento interiore con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Martedì 19 agosto ore 19:00 (prenotazione obbligatoria tramite mail turismo@villataranto.it, max 25 persone, € 20 a persona) Gli angoli nascosti dei Giardini, scoperti insieme al Curatore Botanico Dott. Fabrizio Butté.

Mercoledì 20 agosto dalle ore 19:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Mercoledì 20 agosto a partire dalle ore 20:45 su più turni (prenotazione obbligatoria tramite mail turismo@villataranto.it, max 25 persone per turno, € 20 a persona) Giardini sotto le stelle, passeggiata e osservazione astronomica con telescopi in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico Galileo Galilei.

Venerdì 22 agosto dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Venerdì 22 agosto a partire dalle ore 20:45 su più turni (prenotazione obbligatoria tramite mail turismo@villataranto.it, max 25 persone per turno, € 20 a persona) Giardini sotto le stelle, passeggiata e osservazione astronomica con telescopi in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico Galileo Galilei

Lunedì 25 agosto dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di movimento interiore con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Mercoledì 27 agosto dalle ore 19:30 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano.

Venerdì 29 agosto dalle ore 9:15 (fruibile acquistando il biglietto d’ingresso ai Giardini o abbonamento) All’ombra dei Giardini, un’ora di Yoga – Meditazione con istruttore I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tappetino/asciugamano. Eventuali ulteriori eventi sono in fase di organizzazione.

Il Trenino della Bellezza

Fino al 30 settembre è attivo il “Trenino della Bellezza”, iniziativa dell’amministrazione comunale gestita da Vco Trasporti. Collegherà Intra a Suna, con partenza e arrivo ai Giardini Botanici di Villa Taranto. Il biglietto, euro 5 intero ed euro 3 ridotto, sarà valido per un giorno per un numero illimitato di corse.

La domenica ai giardini

Cogliamo l’occasione per ricordare che “La Domenica ai Giardini” mette a disposizione un contingente di 1300 ingressi gratuiti ogni prima domenica del mese prenotando l'ingresso sul sito https://www.villataranto.it/it/biglietti-online/ e presentandosi poi direttamente al controllo con il proprio documento d’identità.

Info biglietteria: +39 0323 404555