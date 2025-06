"Lettura e natura", un nuovo percorso ludico-didattico tra Malesco e Villette

Prosegue sabato 21 giugno con la quarta tappa la rassegna “Lettura e natura”, il ciclo di escursioni con attività ludico-didattiche sul territorio del Vco dedicate alle famiglie. Il progetto gode del supporto della Fondazione Comunitaria del Vco e dell’associazione Monterosa Promotion.

Il nuovo appuntamento si svolge in Val Vigezzo, lungo il percorso didattico che collega Malesco e Villette (realizzato nel 2023 grazie al bando Piccoli Progetti della Fondazione Comunitaria), alla scoperta del “Bosco di Crüsk e Scotty”.

L’itinerario prevede un percorso ad anello, di circa 2,5 chilometri, con partenza e arrivo in località Pian dei Sali a Malesco. Lungo il percorso sono previste alcune soste presso i pannelli didattici grazie ai quali il folletto Crüsk e lo scoiattolo Scotty, le due mascotte del progetto, racconteranno ai bambini i segreti del bosco.

Il ritrovo è fissato per le 10.00 in località Pian dei Sali e il termine delle attività è previsto per le 15.30 circa. La passeggiata è adatta a bambini a partire dai 4 anni, obbligatoriamente accompagnati da un adulto durante tutta la giornata; sono richiesti scarpe e abbigliamento da escursionismo. La pausa pranzo è al sacco a cura dei partecipanti e si terrà presso l'area naturalistica di Pian dei Sali. Per informazioni è possibile anche contattare le guide all'indirizzo mail lettura.natura@gmail.com oppure tramite cellulare (Enrico Zanoletti 347 2558645, Elena Clerici 340 1530827, Stefano Zecconi 347 7929987).