Sagre Ossola, due eventi speciali a Milano per raccontare l’identità enogastronomica dell’Ossola

Il Coordinamento Sagre Ossola conferma anche per il 2025 il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico e culturale dell’intera Ossola. Con la pubblicazione del calendario ufficiale delle sagre, si rinnova una tradizione che, grazie al lavoro congiunto delle associazioni locali, continua a rappresentare un punto di riferimento per il territorio e per i visitatori provenienti da tutto il Piemonte e oltre.

Il programma di quest’anno, che abbraccia tutta l’Ossola, sarà come sempre ricco di appuntamenti che affondano le radici nella storia e nell’identità delle nostre comunità, promuovendo il legame tra convivialità, qualità dei prodotti locali e tradizione.

Nel 2025 il Coordinamento sarà inoltre presente in due importanti appuntamenti a Milano, portando l’esperienza delle sagre ossolane in un contesto urbano e culturale di rilievo. Le date previste sono il 15 giugno e il 21 settembre.

Entrambi gli eventi si svolgeranno presso il prestigioso Museo Bagatti Valsecchi e saranno l’occasione per raccontare al pubblico milanese l’autenticità e il valore delle nostre iniziative, in un dialogo tra territori all’insegna della qualità e della cultura.

Un sentito ringraziamento va a tutte le realtà che hanno reso possibile l’organizzazione di questo progetto. In particolare, ringraziamo lo Chef Matteo Sormani della “Locanda Walser Schtuba” di Riale e allo Chef Luca Prata della “Trattoria Stazione” di Trontano, per il prezioso supporto e la collaborazione. Un grazie speciale anche a Iis Dalla Chiesa Spinelli - “Sapere, Fare, Essere” di Omegna e all'Atelier di “Via Italia” di Domodossola. Esprimiamo infine profonda gratitudine ai Comuni del territorio che hanno concesso il loro patrocinio, dimostrando sensibilità e attenzione verso le iniziative culturali locali e la valorizzazione delle nostre vallate.

Tutte le informazioni aggiornate sul calendario e sugli eventi sono disponibili sul sito ufficiale: www.sagreossola.it