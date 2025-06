Ad Anzola torna la Sagra delle Ciliegie

È tutto pronto per il ritorno della Sagra delle Ciliegie, l’attesa festa organizzata dalla Pro Loco di Anzola, che animerà il campo sportivo da venerdì 13 a domenica 15 giugno con un ricco programma di musica, sport e intrattenimento per grandi e piccoli.

L’evento si aprirà venerdì sera con l’area ristoro attiva per tutta la durata della manifestazione e il concerto della band The Sunny Boys, seguito dal dj set di Dj Veleno.

Sabato sera si replica con musica live dalle 22 e, a seguire, spazio al ritmo di Dj Jordan per far ballare il pubblico fino a tarda notte.

Domenica la giornata inizierà già al mattino: dalle ore 9 si disputerà il torneo di calcio a 5 "Trofeo delle Ciliegie", mentre nel pomeriggio saranno protagonisti i più piccoli con attività e giochi a loro dedicati. La chiusura in musica è affidata al concerto serale della band Illeciti, in programma per le 21.