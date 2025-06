Studi archeologici all'Alpe Cravariola: partecipazione aperta alla cittadinanza

L’università di Genova e il progetto Kore promuovono un’iniziativa di ricerca archeologica all’Alpe Cravariola, per indagare il contesto storico e paesaggistico di un territorio che è stato segnato fin dal 1400 da dispute territoriali tra Italia e Svizzera.

Gli studiosi si occuperanno dunque di ricognizioni di superficie, rilievi topografici, compilazione di documenti e interviste alla popolazione per ricostruire la storia del territorio. Per questo, i cittadini hanno la possibilità di prendere parte attiva allo studio: in particolare, chi risiete in Valle Antigorio o conosce storie e tradizioni del luogo può partecipare per fornire il proprio contributo. È anche possibile a tutti osservare le indagini archeologiche in corso. Queste ultime si svolgono in due periodi distinti: la prima dal 28 luglio al 1° agosto, la seconda dal 4 al 9 agosto. Chi volesse partecipare può contattare l’indirizzo giorgia.frangioni@edu.unige.it.