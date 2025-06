Ancora ricoverata in ospedale la donna ustionata

È ancora ricoverata in ospedale a Torino la donna rimasta ustionata nell'incendio che lei stessa avrebbe appiccato nell'appartamento dove alloggiava in via Falghera a Villadossola. La donna si trova al Cto per curare le gravi ustioni riportate.

Ad oggi gli inquirenti che indagano sull'accaduto non hanno ancora adottato alcun provvedimento. Era stata fermata subito dopo che si era allontanata dal luogo dell'incendio che, per fortuna, non ha causato morti o feriti.

La casa andata a fuoco resta inagibile.