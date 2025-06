Assolta con formula piena l'ex responsabile del servizio finanziario del Comune di Premosello Chiovenda

Assolta con formula piena perché il fatto non costituisce reato. Saveria Lugarà, dottoressa ex responsabile del servizio finanziario del comune di Premosello Chiovenda, è stata assolta dall’accusa di falso in concorso per alcune determine contestate nel procedimento avviato contro di lei nell’ambito dell’inchiesta che aveva portato, nel 2020, all’arresto dell’allora sindaco del paese, Giuseppe Monti. Che poi aveva patteggiato la pena. La vicenda legata alla realizzazione della struttura Covid nell’ex ospedale.

Lugarà, accusata di ‘’aver aiutato’’ il sindaco nel commettere il falso, era stata condannata in primo grado al Tribunale di Verbania. Sentenza contro la quale aveva fatto appello con l’avvocato Bruno Stefanetti che l’aveva difesa anche in primo grado con la collega Maria Grazia Medali.