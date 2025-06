Asd Montecrestese, un open day per la nuova squadra femminile

L’Asd Montecrestese annuncia un open day dedicato al calcio femminile. Il 28 giugno dalle 17.00 alle 19.00 le ragazze nate tra il 2008 e il 2011 che siano interessate a far parte della nuova squadra giovanile – la prima al femminile in Ossola - possono partecipare ad una giornata di prova al campo sportivo di Montecrestese, per confrontarsi con la società e cimentarsi nella disciplina.

Per le calciatrici che fossero già tesserate, è richiesto di presentarsi con nullaosta e certificato medico sportivo. È invece chiesto a tutte le partecipanti di presentarsi munite di scarpe da calcio.

In caso di maltempo l’open day sarà riprogrammato. Per informazioni è possibile contattare Andrea Truscello al numero 340 9057016.