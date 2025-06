A Ornavasso la processione del Corpus Domini

Prende il via oggi, giovedì 19 giugno, la processione del Corpus Domini a Ornavasso. Si parte alle 20.30 dalla chiesa parrocchiale, passando per via al Boden, via Visconti, via Bovis, bia Jonghi e via Brusa Perona, per poi giungere alla chiesa di San Giacomo. Si prosegue poi da via Belvedere fino a via Albertini e alla chiesa del rione di San Sebastiano, per poi percorrere via Alfredo Di Dio e fino alla chiesa di San Rocco.