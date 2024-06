A Villette arriva un fine settimana spettacolare con "Castelli in Aria"

Circo contemporaneo, acrobatica aerea, giocoleria, burattinai, clownerie, street band, musica pop-folk, percussionisti, performance di danza contemporanea e danza sufi, installazioni giocose, laboratori, mostre ed ottimo cibo. Si presenta così la nona edizione di “Castelli in Aria” - Festival di Artisti di Strada di Villette, che sabato 22 e domenica 23 giugno riempirà il paese con la gioia e la leggerezza dell’arte di strada. Durante il weekend, artisti italiani e internazionali, inonderanno i giardini, le piazzette e le vie del paese con spettacoli che si ripeteranno nell’arco delle due giornate, dalle 15.30 di sabato 22 alle 18.00 di domenica 25 giugno.

La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra Pro Loco di Villette, comune, volontari, attività ricettive, Fondazione Comunitaria del Vco, Unpli, consiglio regionale del Piemonte, Vaillant Service Plus di Gnuva Daniel e tutti i cittadini di Villette.

“Castelli in Aria” 2024 prevede un programma vario, per tutti i gusti e per tutte le età. Di seguito il calendario.

Sabato 22 giugno:

15.30, piazza: Prismabanda Street Band, spettacolo di musica e danza;

16.00, piazza: “Cabaret Zuzzurellone” di Compagnia Duo Flosh;

17.00, museo: “La musica e il cerchio” di Mauro Faccioli di Teatro Telaio;

18.00, castello: “La via mistica dell’anima” di Andrea Murada e Hadi Habibnejad;

18.00, piazza: laboratorio di circo-teatro con Il Carrozzone degli Artisti

18.00-20-00, San Rocco: apericena con la musica Michele Guaglio e cibo preparato

dagli chef dell’Associazione Turistica Pro Loco Villette;

20.00, piazza: “Resta”, di Duo Ludilò;

21.00, piazza: “Esprimi un desiderio” con Il Carrozzone degli Artisti.

Domenica 23 giugno:

7.00, Sankalpa: meditazione e concerto all’alba di Hadi Habibnejad e Andrea Murada;

10.30, sagrato della chiesa: “Le avventure di Pinocchio” con il Cerchio Tondo;

11.45, giardino dei colori: “Cose da orso” con Sara Tadina;

14.00, castello: “La via mistica dell’anima” di Andrea Murada e Hadi Habibnejad;

14.30, piazza: “Resta”, di Duo Ludilò;

15.00, sagrato della chiesa: “Le avventure di Pinocchio” con il Cerchio Tondo;

16.00, piazza: “Patatrac con il clown Cotoletta” con Il Carrozzone degli Artisti;

17.00, piazza: “Cabaret Zuzzurellone” di Compagnia Duo Flosh.