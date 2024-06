A Premosello due giorni di celebrazioni per l'80° anniversario dell'eccidio dell'alpe Casarolo

Il 22 e il 23 giugno due giorni di eventi per la commemorazione dell'80° anniversario dell'eccidio nazifascista del 22 giugno 1944 all'alpe Casarolo in Val Grande, dove morirono nove partigiani e due alpigiani. Gli appuntamenti sono organizzati dalla sezione Anpi di Premosello in collaborazione con diversi enti.

Il 22 giugno al circolo di Colloro alle 18.30 si terrà l'esibizione del coro “Volante Cucciolo” di Verbania. A seguire la cena, su prenotazione al numero349-2500613. Alle 21.00 segue la presentazione del libro “Partigiani di Valgrande” e l'incontro con gli autori Lino e Nico Tordini.

Domenica 23 giugno in Piazza a Cuzzago alle 9.45 messa in ricordo dei caduti del rastrellamento nazifascista in Val Grande del giugno del 1944. Alle 10.30 l’orazione commemorativa di Enrico Fovanna, giornalista e scrittore, nipote del caduto Enrico Fovanna. La manifestazione sarà accompagnata dalla vocalist direttrice del coro femminile Gaudium di Domodossola Delfina Morellini.