"Musica in quota", Giulia Bertasi Trio in scena al rifugio Città di Busto

Prosegue la stagione 2025 di “Musica in quota”, la rassegna che unisce la grande musica all’escursionismo, portando i concerti sulle più belle vette del Vco. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 23 agosto al rifugio Città di Busto in Val Formazza e vede protagonista il Giulia Bertasi Trio.
Il trio nasce nel 2021 dall’incontro della fisarmonicista Giulia Bertasi – autrice dei brani originali – con Stefano Fascioli (contrabbasso) e Giulia Larghi (violino). I loro brani riportano ad atmosfere cinematografiche che portano altrove l’ascoltatore, in un viaggio sottopelle, alla ricerca di un racconto che possa arrivare là dove le parole si fermano.
Per raggiungere il rifugio Città di Busto, sede del concerto, è in programma un’escursione della durata di 2 ore e 45 minuti circa. Si parte alle 8.00 da Riale, costeggiando il lago di Morasco per poi percorrere la storica Via del Gries. Si raggiunge poi l’alpe Bettelmatt da cui, attraverso un sentiero, si sale fino al rifugio, posizionato sul Piano dei Camosci.
Come di consueto, il concerto di “Musica in quota” è gratuito. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.