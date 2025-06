Ultimo saluto ad Attilio Fasulo, domani l'apertura della camera ardente a Novara

Sarà aperta da domani mattina alle 11 nel salone al pian terreno della Camera del Lavoro di Novara in via Mameli la camera ardente per Attilio Fasulo segretario generale della Cgil di Novara e del Verbano Cusio Ossola, mancato a 59 anni nel pomeriggio di sabato. La camera ardente sarà aperta fino alle 18. Il funerale civile si svolgerà mercoledì 2 luglio alle 10 sempre nello stesso luogo. Mercoledì in coincidenza con il funerale, tutte le sedi della Cgil di Novara e del Vco saranno chiuse per lutto. Nella sede di Novara l’accoglienza sarà sospesa da lunedì a mercoledì. I servizi saranno aperti solo lunedì.