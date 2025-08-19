Grande partecipazione alla festa di San Rocco a Villette FOTO

Amicizia, divertimento e voglia di stare insieme. Il volontariato è una risorsa importante di Villette, paese che ha visto per la festa patronale un’organizzazione impeccabile, con tanti volontari all’opera, di tutte le età. Sabato 16 agosto con la musica travolgente de “I Pentagrami” si sono conclusi i festeggiamenti in onore di San Rocco. Per quattro giorni i volontari della Pro Loco, capitanati dalla presidente Melissa Gnuva, hanno ospitato nella tensostruttura un pubblico numerosissimo che ha gustato grigliate e menù, serviti al tavolo da giovanissimi ed entusiasti "camerieri". La festa di San Rocco raggruppa infatti ogni anno un grande numero di bambini e ragazzi, che coordinati dagli adulti, collaborano alla riuscita della festa.

La tombolata a favore dell'asilo ha riscosso come di consueto un grande successo.

La sera della chiusura ha avuto luogo l'estrazione della lotteria organizzata dal Corpo Volontari Ambulanza Valle Vigezzo in collaborazione con tante associazioni della Valle che hanno offerto i premi. I fondi raccolti saranno destinati al fondo per l'acquisto di una nuova ambulanza.

Sentite e partecipate le funzioni religiose in onore di San Rocco, che si concluderanno con la messa di giovedì 21 agosto alle 20.30, con la processione per il ritorno all'oratorio.