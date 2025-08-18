Sentieri e Pensieri, al via la 13ª edizione con oltre 700 partecipanti FOTO

“Un festival che cresce grazie ad una grande squadra”. Ci ha tenuto a sottolinearlo Bruno Gambarotta, inaugurando l’edizione numero 13 di Sentieri e Pensieri, di cui è direttore artistico. Oltre settecento persone sono intervenute oggi alle 17.30 all’appuntamento con ospiti Jacopo Veneziani e Alessandro Cini. “Un festival che si consolida sempre più anno dopo anno e che vanta la collaborazione di tanti enti ed associazioni che credono in quello che come Comune stiamo portando avanti da 13 anni e ci sostengono con il loro aiuto” le parole del sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini.
In Breve
lunedì 18 agosto
domenica 17 agosto
sabato 16 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?