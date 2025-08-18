Sentieri e Pensieri, al via la 13ª edizione con oltre 700 partecipanti FOTO

“Un festival che cresce grazie ad una grande squadra”. Ci ha tenuto a sottolinearlo Bruno Gambarotta, inaugurando l’edizione numero 13 di Sentieri e Pensieri, di cui è direttore artistico. Oltre settecento persone sono intervenute oggi alle 17.30 all’appuntamento con ospiti Jacopo Veneziani e Alessandro Cini. “Un festival che si consolida sempre più anno dopo anno e che vanta la collaborazione di tanti enti ed associazioni che credono in quello che come Comune stiamo portando avanti da 13 anni e ci sostengono con il loro aiuto” le parole del sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini.