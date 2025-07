Lavoro, le opportunità della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. Iolavoro per informazioni rivolgersi al centro impiego di omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it



132407 Cooperativa sociale con sede a Domodossola cerca 2 addetti/e alle pulizie per interventi su scale, uffici e studi professionali. Lavoro part-time (15-20 ore settimanali), preferibile essere automuniti. Contratto a tempo determinato.

132403 Cooperativa Sociale operante nel settore socioassistenziale cerca autista con patente B per il trasporto di persone con disabilità. Orario part-time: 25 ore settimanali su 3 giorni variabili dal lunedì al venerdì. Fascia oraria: 7:00–17:30, con pausa pranzo 12:00–14:30.

132397 Azienda metalmeccanica di Gravellona Toce ricerca impiegato/a di magazzino per tirocinio di 6 mesi. La risorsa si occuperà di inserimento bolle/DDT, controllo merce e utilizzo PC (Office/Excel base). Orario full-time 8:00–18:00, preferibile patentino muletto.

132354 Cantiere nautico di Verbania-Pallanza cerca un operaio/a per rimessaggio barche e mansioni base di manutenzione dei natanti. Contratto a tempo determinato stagionale full time, orari 8.30-12.30/14:30-18:30

132351 Struttura ospedaliera sita in Oggebbio (località Piancavallo) cerca un addetto/a alla cucina per supporto nella gestione del servizio mensa. Preferibile ma non necessaria esperienza pregressa in contesti simili. Contratto full time a tempo determinato di tre mesi.

132327 Azienda di Verbania che si occupa di assistenza tecnica di impianti di riscaldamento cerca impiegato/a di segreteria per attività amministrative gestione clienti e pianificazione appuntamenti. Ottimo uso pc, conoscenza base lingua inglese, preferibile esperienza.

132310 Azienda edile di Omegna cerca due tirocinanti per pulizia cantiere e attività di manovalanza. Non è necessaria esperienza, richiesta serietà e rispetto degli orari di lavoro. Inserimento in tirocinio, retribuzione 600€ mensili. Lun – ven 8.00-12.00/13.00-17.00.

132306 Azienda settore tessile di Verbania cerca un apprendista manutentore meccanico per effettuare manutenzione di macchinari industriali tessili in affiancamento al personale esperto. Richiesto diploma tecnico o qualifica in ambito meccanico, passione per la meccanica, buona volontà e desiderio di imparare. Apprendistato full time lun-ven.

132303 Azienda settore tessile di Verbania cerca operaio di produzione. La risorsa dovrà occuparsi della ritorcitura e roccatura del filato caricando le macchine e monitorando che tutto il processo produttivo proceda correttamente. Richiesta esperienza in contesti produttivi. Contratto a tempo indeterminato full time lun-ven su turni 6-14 o 14-22

132301 Azienda settore tessile di Verbania cerca segretario/a per funzioni amministrative. Si richiede esperienza pregressa in ambito impiegatizio, diploma preferibilmente in ambito amministrativo, ottima conoscenza pc. Contratto a tempo indeterminato, RAL iniziale 1700€, orari 9-12.30 e 14-18 da lun a ven

132281 Pizzeria di Varzo cerca cameriere/a di sala e aiuto cucina/lavapiatti per la stagione estiva. Contratto a tempo determinato di 3 mesi, full-time con turni spezzati. Si richiede flessibilità, minima esperienza e preferibile conoscenza base dell’inglese; possibilità di vitto e alloggio.

132263 Azienda metalmeccanica di Beura-Cardezza cerca impiegato/a amministrativo contabile con esperienza, diploma di ragioneria e conoscenza di Excel. Mansioni: contabilità fornitori, gestione ordini e fatture. Contratto full time 8.30-17.30.

132160 Trattoria di Baceno cerca 1 cuoco/a con esperienza e autonomia nella gestione della cucina. Offresi contratto full-time iniziale di sei mesi, vitto incluso ed eventuale possibilità di alloggio. Giorno di riposo: lunedì.

132022 Azienda multiservizi di Ornavasso cerca 2 addetti/e alle pulizie presso uffici, fabbriche, case private e case vacanze. Contratto full-time a tempo determinato finalizzato all’assunzione, orario 6:00–14:00 o 8:00–14:00, da lun a ven, con riposi a rotazione.

131969 Azienda di Crodo cerca un impiegato/a amministrativo contabile con almeno dieci anni di esperienza. La risorsa sarà inserita nell’Ufficio Amministrazione per la gestione contabile, acquisti, banche e pratiche del personale. Si offre contratto full time a tempo determinato di 12 mesi.

131947 Albergo località San Domenico cerca con urgenza 1 Chef de Rang e 1 barman, gradita esperienza, buona volontà, cortesia e disponibilità full time per la stagione estiva. Possibilità di alloggio.

131781 Azienda termoidraulica di Fondotoce cerca un idraulico in possesso di qualifica o diploma in ambito tecnico ed esperienza nella mansione. Richiesta patente B. Il livello e la retribuzione saranno commisurati in base alla reale esperienza del/la candidato/a selezionato/a. Si valutano anche giovani da inserire in apprendistato o tirocinio

131612 Residenza per anziani di Varzo cerca 4 Operatori Sociosanitari qualificati, disponibili a lavorare su turni e autonomi nel raggiungere la sede. Contratto a tempo indeterminato dopo prova, orario su turni dal lunedì alla domenica. Richiesti empatia, orientamento al paziente e professionalità.

131573 Ristorante Rifugio di Craveggia cerca personale di sala, si richiede buona volontà, cortesia e disponibilità al lavoro anche nei fine settimana, orario giornaliero dalle 10.30 alle 15.00 circa, non si offre alloggio. Retribuzione di circa 900,00 euro mensili, compreso vitto.