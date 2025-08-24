Petizione a Piedimulera per un medico di base

Dal 1° settembre Piedimulera resterà senza medico di base. Una prospettiva che ha spinto un gruppo di cittadini a lanciare una petizione per chiedere all’Asl Vco l’assegnazione di un nuovo medico di medicina generale. Sino al 31 agosto sarà possibile firmare l'apposito modulo in diversi esercizi pubblici del paese, dalla farmacia agli ambulatori, fino a bar e negozi.

Il problema, però, non riguarda solo Piedimulera: in tutta la provincia la carenza di professionisti di medicina generale è cronica, con molti medici prossimi alla pensione o già ritirati negli ultimi mesi. Una situazione che mette a rischio la continuità dell’assistenza sanitaria di base, fondamentale soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

Il comune ha espresso pieno sostegno alla petizione, sottolineando come l’amministrazione sia pronta a fare la propria parte, offrendo gratuitamente ai nuovi medici gli spazi dell’ambulatorio di via Boiti, già messi a disposizione in passato.

"Siamo disponibili al confronto con l’Asl per individuare soluzioni condivise – precisa il sindaco Alessandro Lana –. Ringraziamo i promotori dell’iniziativa perché, comunque vada, serve a far sentire una voce unica e unita di tutto il paese".

Una voce che, da Piedimulera, si unisce a quella di tante altre comunità ossolane e del Vco che continuano a chiedere un servizio sanitario accessibile, efficiente e rispettoso della dignità dei cittadini.