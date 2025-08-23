Un solo Dea nel Vco, Brezza (Pd): “Basta perdere tempo”

È arrivata l’ulteriore risposta del Ministero della Salute sul tema della deroga richiesta dalla Regione Piemonte: ancora una volta viene ribadito con chiarezza che nel VCO può esserci un solo ospedale dotato di DEA.

“Come Partito Democratico lo sosteniamo da anni: l’unica strada percorribile è quella dell’ospedale unico, affiancato da una fitta rete di medicina territoriale. Tutto il resto sono state bugie e perdite di tempo” – dichiara Riccardo Brezza, segretario provinciale del PD VCO. “Il quesito posto dal sindaco Albertella era inutile: la risposta era già nota a tutti, ma è servito soltanto a rimandare scelte necessarie e a far perdere mesi preziosi al territorio. Ora non ci sono più alibi” – prosegue Brezza.

Il PD chiede alla Regione Piemonte di accelerare e intraprendere senza ulteriori remore la strada del nuovo ospedale unico, adottando atti formali e concreti, non semplici dichiarazioni. “Sulla collocazione ribadiamo la nostra posizione: serve una sede baricentrica, che consideri i bacini di utenza, come gia piu volte dichiarato dai tecnici e professionisti , raggiungibile in modo equo e che rispetti e tuteli gli interventi tempo/dipendenti. Se la destra che governa la Regione intende ancora favorire posizioni di campanile e piccoli interessi territoriali, se ne assumerà la responsabilità di fronte ai cittadini del Verbano Cusio Ossola” – dichiara Michela De Nicola Vicesegretaria del Pd Vco. Siamo ad un passo da uno storico obiettivo. Non si perda questa occasione concreta per garantire finalmente al VCO un vero diritto alla salute, negato nei fatti da anni di politiche sanitarie a guida Cirio.”



