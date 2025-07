Asl Vco, restano tempi lunghi per sottoporsi a molte prestazioni

‘’Spenderò circa 500 euro per farmi una colonscopia e una gastroscopia. Me lo posso permettere ma quanti invece non hanno i soldi per ricorrere ad esami privati?’’.

E’ un ossolano che si contatta per denunciare come per fare questi due esami col servizio pubblico dovrebbe attendere quasi un anno nel territorio dell’Asl del Vco. Cosicché ha deciso di rivolgersi al privato. Pagando di tasca propria.

La sanità balbetta e mentre aspettiamo che la Regione e la politica decidano sulla telenovela dell'ospedale unico, i dati sul sito dell’Asl di Omegna confermano i tanti ‘’bollini rossi’ che stanno a significare che per fare un esame servono mesi e mesi.

I tempi medi sono lunghi. In certi casi si superano i 200 giorni di attesa: cioè sei mesi e mezzo. Ma in altri casi si arriva a toccare il tetto di oltre 400 giorni: più di un anno.

Per restare sulla colonscopia si va da un minimo di 364 ad un tempo medio di 463 giorni, idem per la polipectomia endoscopica. Da 234 giorni a 272 per fare un ecodopplergrafia agli inferiori e per gli arti superiori da 219 a 227 giorni. Tocchiamo i 226 giorni per la Risonanza magnetica a cervello e tronco encefalico , altrettanto per la Rm alla colonna cervicale, quella toracica e lombo sacrale.