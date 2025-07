Il lavatoio di Finero rinasce come spazio culturale: inaugurata la biblioteca book-crossing e la mostra fotografica FOTO

Domenica 6 luglio, nel pomeriggio, alle 16.30, è stata inaugurata al lavatoio di Finero la biblioteca book-crossing ( scambio di libri) e la mostra di fotografie storiche. Insomma, un vecchio lavatoio che diventa un importante spazio culturale. L’idea è venuta lo scorso marzo da un gruppo di persone di Finero ( il Gruppo Lavatòri de Fìnar) e subito è stata appoggiata dall'amministrazione comunale di Malesco, che ha dato il benestare per l'uso dei locali. Uno stabile, quello del lavatoio, che da anni non era più utilizzato per il suo uso originario, quando era il ritrovo delle donne del paese che lì vi andavano a lavare i panni.

E così si è pensato di dargli nuova vita, per valorizzare questo edificio, ristrutturato qualche anno fa dal Comune di Malesco, con questa iniziativa improntata sulla cultura e la storia locale. Oltre al Gruppo Lavatòri de Fìnar e al Comune, hanno collaborato per la realizzazione L'Ecomuseo di Malesco, Il Gruppo Giovani e la Parrocchia di Finero. Il lavatoio rimarrà aperto tutti i giorni fino a fine settembre dando quindi la possibilità a tutti di poter visitare la mostra e di prendere qualche libro in prestito o leggerlo direttamente in loco. Alla giornata inaugurale sono intervenuti il parroco, don Gabriele Vitiello per la benedizione e il sindaco di Malesco Enrico Barbazza.

Numerose le persone presenti: oltre ai Fineresi e ai villeggianti che in questi giorni soggiornano in paese, si contavano anche tanti visitatori giunti dai paesi limitrofi della valle. “Con molta riconoscenza – così gli organizzatori - si ringraziano sia chi ci ha regalato i libri e fornito le foto, che tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione del progetto, oltre alle persone che sempre partecipano e sostengono le iniziative proposte durante tutto l'anno. Quello di oggi è stato il primo appuntamento delle diverse manifestazioni in programma per l'estate. Invitiamo tutti a visitare il nostro lavatoio e il nostro accogliente piccolo borgo. Tra gli eventi estivi anticipiamo che il 19 agosto alle 17 presso il lavatoio si svolgerà - in collaborazione con l’Ecomuseo di Malesco e la libreria Ubik di Crevoladossola la lettura e le attività per bambini “Racconti al calar del sole".

Per info e prenotazioni telefonare al 379 2805262 (Ecomuseo).