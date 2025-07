"Una domenica al museo": due giorni alla scoperta della pietra ollare a Malesco

Un fine settimana all’insegna della cultura e della scoperta del territorio: sabato 12 e domenica 13 luglio, il Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco invita residenti e turisti a partecipare a "Una domenica al museo", un evento speciale che celebra le radici artigianali e storiche della Valle Vigezzo.

Il museo, dedicato alla pietra ollare — materiale tipico utilizzato per secoli nella realizzazione di utensili e manufatti — sarà aperto al pubblico per l’intero fine settimana, con orari mattutini (10:00 - 12:00) e pomeridiani (15:00 - 18:00), offrendo a tutti l’opportunità di conoscere da vicino questa affascinante tradizione locale.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione dell’associazione Amossola, da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale ossolano. Le visite rappresentano un’occasione ideale per immergersi nella storia e nella lavorazione della pietra ollare, che per secoli ha accompagnato la vita quotidiana degli abitanti della valle.

Il Museo della Pietra Ollare si trova a Malesco, cuore culturale della Valle Vigezzo, ed è facilmente raggiungibile anche grazie alla storica Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

L’ingresso è libero e non è necessaria prenotazione. Un appuntamento da non perdere per chi desidera trascorrere una giornata diversa, tra cultura, natura e identità locale.