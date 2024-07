Abbandonava rifiuti nella galleria Montecrevola, multa da 6500 euro per un imbianchino di Sesto Calende VIDEO

In tre occasioni nell’ultimo anno le telecamere della galleria Montecrevola avevano filmato un uomo alla guida di un veicolo con targa svizzera scaricare sacchi di rifiuti nei pressi di uno stallo di sosta collocato all’interno della galleria.

Dagli accertamenti espletati da parte dei militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Crevoladossola è stato possibile, con la collaborazione della Polizia Cantonale elvetica, risalire all’autore materiale della condotta illecita. Si tratta di un cittadino di origine tunisina naturalizzato italiano titolare di una ditta di tinteggiatura avente sede in Comune di Sesto Calende.

I sacchi di rifiuti rivenuti in strada contenevano materiali direttamente derivanti dall’attività lavorativa svolta dall’azienda quali sacchi di colla, malta, macerie di cartongesso, ecc.. Analizzando i filmati estrapolati dalle telecamere installate sulle varie viabilità stradali, è emerso come l’uomo fosse solito sbarazzarsi dei rifiuti prodotti abbandonandoli lungo le careggiate stradali durante gli spostamenti lavorativi tra Lombardia, Piemonte e Svizzera. I rifiuti sono stati posti sotto sequestro penale convalidato dal Sostituto Procuratore di Verbania dott.ssa Laura Carrera e verranno smaltiti con oneri a carico del trasgressore. Quest’ultimo dovrà rispondere del reato di abbandono di rifiuti o in alternativa pagare una sanzione da 6.500 euro ai fini dell’estinzione dell’illecito penale commesso.