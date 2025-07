Truffe digitali e AI, la Polizia del Vco si forma con Banca Widiba

Si è conclusa con grande partecipazione e interesse la prima sessione dei seminari formativi rivolti al personale della Polizia di Stato in servizio presso la Questura del VCO. L’iniziativa nasce dalla proficua collaborazione tra la Questura del VCO e Banca Widiba, con l’obiettivo di aggiornare gli operatori della Polizia di Stato sui più recenti e sofisticati tentativi di truffa e sulle tecniche evolute di riciclaggio.

L’apertura dei lavori è stata affidata al Commissario della Polizia di Stato, dott.ssa Chiara Sollena, funzionario addetto all’Ufficio del personale, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, fondamentali per rafforzare le competenze del personale nella prevenzione e nel contrasto ai reati, soprattutto quelli legati al mondo digitale e all’uso crescente dell’intelligenza artificiale.

Protagonisti della giornata formativa sono stati il dott. Luca Rodari, referente per il territorio del Verbano Cusio Ossola, la dott.ssa Marialuisa Visione, formatrice e progettista dei corsi di formazione per Banca Widiba, e la dott.ssa Raffaela Valeri, Group manager ed educatrice finanziaria della banca. I relatori, con approccio concreto e coinvolgente, hanno illustrato casi reali e strumenti operativi, affrontando tematiche di grande attualità come le operazioni sospette, l’antiriciclaggio, l’uso illecito delle criptovalute e le modalità con cui l’intelligenza artificiale viene sfruttata per compiere truffe digitali e reati complessi.

Il seminario ha riscosso un alto livello di gradimento da parte degli operatori della Polizia di Stato, che hanno riconosciuto il grande valore pratico e l’immediata applicabilità delle conoscenze acquisite durante la giornata.

Il percorso formativo proseguirà nei mesi a venire, con nuovi moduli sempre dedicati al personale della Polizia di Stato attivo sul territorio provinciale.