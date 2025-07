Vigili del fuoco del Vco in missione in Francia per l’emergenza incendi boschivi

Hanno partecipato anche quattro vigili del fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola alla missione operativa di preposizionamento, dall' 1 al 15 luglio 2025, in Francia, per la campagna estiva 2025 per il contrasto agli incendi boschivi, nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile.

Il contingente di vigili del fuoco italiani e volontari AIB piemontesi ha operato con successo in Costa Azzurra nel sud della Francia nelle zone tra Marsiglia e Tolone, in aree colpite da emergenze incendi di bosco o ad alto rischio. Il Team italiano è stato impegnato direttamente su diversi incendi, tra cui quelli delle Saline di Giraud e Le Rove il 4 e 5 luglio e quelli a Brignoles e Frejus il 7 e 8 luglio. Il contingente operativo, composto da 24 unità di cui due funzionari VVF, 6 mezzi antincendio e 5 mezzi per la logistica, ha lavorato in stretta collaborazione con la componente operativa dei pompieri d'oltralpe francesi condividendo esperienze e competenze nell’ambito della lotta agli incendi boschivi. L'obiettivo della missione è stato non solo di supportare le autorità francesi nella lotta agli incendi boschivi, ma anche di condividere l'esperienza e le competenze dei vigili del fuoco italiani.