Anche Domobianca365 tra le mete più amate: Trenord supera gli 11 milioni di viaggiatori nel 2025

Il treno continua a confermarsi un alleato insostituibile per il turismo in Piemonte e Lombardia, e tra le mete più gettonate della stagione invernale c’è Domobianca, che con i suoi comprensori sciistici attrae appassionati. Nel 2025, Trenord ha registrato oltre 11 milioni di viaggiatori nel tempo libero, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. Tra questi, più di 124mila clienti hanno scelto i pacchetti “Gite in Treno”, che combinano biglietti ferroviari con esperienze e accesso a grandi eventi.

Per la stagione 2025/26, l’azienda ha riproposto i “Treni della neve”, che permettono in pochi clic di acquistare viaggio in treno, navetta e skipass per una o due giornate sugli sci. I comprensori coinvolti includono Aprica, Piani di Bobbio, Madesimo, Valmalenco e Domobianca. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Discovera e Snowit, conferma la crescente tendenza a scegliere il treno come mezzo green e pratico per raggiungere le località montane.

“Il treno è un driver del turismo – commenta Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord – e i dati lo confermano: i viaggiatori scelgono sempre più spesso la mobilità sostenibile anche per il tempo libero. Domobianca e gli altri comprensori in Valtellina e Lombardia ne sono un chiaro esempio”. Per valorizzare ulteriormente l’esperienza, Trenord ha sviluppato pacchetti integrati, una guida Lonely Planet dedicata alle destinazioni raggiungibili in treno e un programma loyalty per premiare chi viaggia con mezzi pubblici.

I “Treni della neve” si affiancano alle altre Gite in treno che nel 2025 hanno portato i turisti verso i grandi laghi lombardi – Como, Maggiore, Iseo e Garda – e a manifestazioni di richiamo come il Gran Premio d’Italia a Monza, che ha registrato 36mila biglietti speciali venduti. Domobianca, in questo contesto, si distingue come punto di riferimento per lo sci e le attività invernali, confermando la vocazione turistica del comprensorio ossolano.