Santa Maria Maggiore, aperta la campagna di tesseramento per la Pro Loco

Si apre ufficialmente la campagna di tesseramento per la Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno. L'associazione, guidata dalla presidente Michela Prelli, è un tassello fondamentale per il tessuto commerciale e turistico del capoluogo vigezzino.

“Da parte dei membri della Pro Loco - si legge nella nota dell’associazione - giunge un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di supportare il sodalizio nel corso dello scorso anno e un invito a sottoscrivere la tessera 2026”.

Chi fosse interessato al tesseramento, è possibile recarsi all’info point della Casa del Profumo di Santa Maria Maggiore, aperta tutti i fine settimana, oppure nella vicina “Merceria da Michela”, entrambi in piazza Risorgimento. La quota associativa è di 12 euro.