 / Vigezzo

Vigezzo | 23 febbraio 2026, 08:40

Santa Maria Maggiore, aperta la campagna di tesseramento per la Pro Loco

L'associazione è un tassello fondamentale del tessuto turistico del paese

Santa Maria Maggiore, aperta la campagna di tesseramento per la Pro Loco

Si apre ufficialmente la campagna di tesseramento per la Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno. L'associazione, guidata dalla presidente Michela Prelli, è un tassello fondamentale per il tessuto commerciale e turistico del capoluogo vigezzino.

“Da parte dei membri della Pro Loco - si legge nella nota dell’associazione - giunge un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di supportare il sodalizio nel corso dello scorso anno e un invito a sottoscrivere la tessera 2026”.

Chi fosse interessato al tesseramento, è possibile recarsi all’info point della Casa del Profumo di Santa Maria Maggiore, aperta tutti i fine settimana, oppure nella vicina “Merceria da Michela”, entrambi in piazza Risorgimento. La quota associativa è di 12 euro.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore