 / Eventi

Eventi | 21 febbraio 2026, 09:35

"Castelli, torri e mura": un incontro informativo per gli operatori turistici del Vco

Il 9 marzo al Castello di Vogogna un appuntamento dedicato ai professionisti del settore per promuovere i siti fortificati di tutto il territorio

&quot;Castelli, torri e mura&quot;: un incontro informativo per gli operatori turistici del Vco

Il Distretto Turistico dei Laghi organizza, lunedì 9 marzo alle 14.00 nella sala conferenze del Castello Visconteo di Vogogna, un incontro formativo sul tema “Castelli, torri e mura”. L’iniziativa si inserisce nel progetto volto a valorizzare i siti fortificati tra il lago Maggiore, il lago d’Orta, il lago di Mergozzo e l’Ossola, un patrimonio che unisce interesse storico, paesaggistico e turistico.

La formazione, rivolta ai professionisti del settore, intende fornire strumenti utili per promuovere in modo più efficace questo prodotto turistico, sia nell’ambito dell’accoglienza sia nella comunicazione verso il mercato italiano ed estero. L’incontro, introdotto dal personale del distretto, sarà condotto dall’archeologa, storica e conservatrice Elena Poletti.

La partecipazione è gratuita e la durata prevista è di circa due ore, con spazio finale per domande dei partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento posti, scrivendo a infoturismo@distrettolaghi.it e indicando nominativo, ente o azienda e indirizzo e-mail.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore