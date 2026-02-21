"Castelli, torri e mura": un incontro informativo per gli operatori turistici del Vco

Il Distretto Turistico dei Laghi organizza, lunedì 9 marzo alle 14.00 nella sala conferenze del Castello Visconteo di Vogogna, un incontro formativo sul tema “Castelli, torri e mura”. L’iniziativa si inserisce nel progetto volto a valorizzare i siti fortificati tra il lago Maggiore, il lago d’Orta, il lago di Mergozzo e l’Ossola, un patrimonio che unisce interesse storico, paesaggistico e turistico.

La formazione, rivolta ai professionisti del settore, intende fornire strumenti utili per promuovere in modo più efficace questo prodotto turistico, sia nell’ambito dell’accoglienza sia nella comunicazione verso il mercato italiano ed estero. L’incontro, introdotto dal personale del distretto, sarà condotto dall’archeologa, storica e conservatrice Elena Poletti.

La partecipazione è gratuita e la durata prevista è di circa due ore, con spazio finale per domande dei partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento posti, scrivendo a infoturismo@distrettolaghi.it e indicando nominativo, ente o azienda e indirizzo e-mail.