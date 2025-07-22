“Sentieri e Pensieri”: già oltre 6000 prenotazioni per il festival letterario di Santa Maria Maggiore

Raggiunge un importante traguardo la tredicesima edizione di Sentieri e Pensieri, il festival letterario organizzato dal comune di Santa Maria Maggiore e diretto da Bruno Gambarotta. Dal 17 al 25 agosto, con un’anteprima inaugurale il 17 e poi con il corpo principale dal 18 al 25, il piccolo borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano si prepara ad accogliere una serie di appuntamenti culturali di alto livello. Un evento sempre molto atteso, come dimostrano le oltre 6000 prenotazioni già raccolte - a più di una settimana dall'inizio del festival - per assistere ai numerosi eventi e incontri con gli autori, di cui numerosi hanno già fatto segnare il tutto esaurito. Il limite corrisponde alla capienza massima del teatro comunale; le prenotazioni riapriranno a ridosso degli incontri, non appena le condizioni meteo garantiranno con relativa certezza la possibilità di ospitare gli eventi all'aperto.

Il cuore degli incontri sarà infatti il suggestivo Parco di Villa Antonia, che in caso di maltempo lascerà spazio al teatro comunale. La rassegna proporrà un programma ricco e variegato, che spazierà dalla scienza alla politica, dai racconti alla riflessione sul clima, con saggi e romanzi in primo piano. Tra le novità spicca la sezione “Sentieri e Pensieri 2.0”, dedicata ai giovani e pensata per un pubblico trasversale di ogni età, e la quarta edizione del “Premio Podcast Santa Maria Maggiore”. Numerosi ospiti di spicco animeranno la kermesse, tra cui Jacopo Veneziani, Serena Mazzini, Luigi de Magistris, Auroro Borealo, Sveva Casati Modignani, Ghemon, Luca Mercalli, Barbara Gallavotti, Mario Giordano, Sergio Rizzo, Paolo Di Paolo e Piero Dorfles.

A completare l’esperienza, il Giardino degli Aromi della Casa del Profumo ospiterà una selezione di quotidiani nazionali e internazionali, offrendo al pubblico la possibilità di sfogliare le notizie del giorno in un’atmosfera unica tra profumi naturali. Il bookshop, allestito presso la Libreria “Il Rosso e il Blu”, proporrà tutti i titoli protagonisti del festival e un’ampia selezione editoriale locale e nazionale.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming sulle pagine social ufficiali, mentre la prenotazione, non obbligatoria ma consigliata, permetterà di assicurarsi un posto a sedere.

Il festival può contare sul sostegno di regione Piemonte, consiglio regionale, Fondazione Comunitaria del Vco, Fondazione Paola Angela Ruminelli e numerosi altri partner istituzionali e culturali, tra cui il Parco Nazionale della Val Grande e la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, che si conferma mobility partner con un’iniziativa speciale: chi contribuirà alla Fondazione Comunitaria potrà partecipare all’estrazione di biglietti ferroviari per viaggi sulla suggestiva tratta.

Il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini, sottolinea come il festival rappresenti un momento di approfondimento e cultura, capace di unire lettori e appassionati con leggerezza e profondità. La direzione artistica di Bruno Gambarotta continua a garantire un programma di altissimo profilo, grazie al lavoro sinergico di sponsor, partner e staff.