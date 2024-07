Musiche irlandesi in piazza Rovereto con la Pro Loco

Era in programma un mese fa per celebrare la notte del solstizio d'estate, ma a causa del rinvio per maltempo si svolgerà lunedì 22 luglio la Piper's night. Cornamusa, violino e chitarra suoneranno musiche irlandesi, dalla Francia e dal nord d'Italia, per celebrare l'arrivo dell'estate. In caso di maltempo il concerto non sarà rinviato ma si svolgerà in Cappella Mellerio.