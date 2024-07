Definiti i gironi di Promozione regionale

Il Comitato Regionale, nella riunione del 20 Luglio 2024, ha deliberato la composizione dei quattro gironi di Promozione piemontese. Alla vigilia circolavano diverse ipotesi, ma il Comitato ha colto di sorpresa tutti, mischiando le carte rispetto alle stagioni precedenti.

Il Girone A è uno dei più inaspettati, con sostanziose novità. Rispetto all’anno precedente lasciano questo girone Baveno e Briga, promosse al termine della scorsa stagione, lo Stresa retrocesso dall’Eccellenza,che si è fuso in estate proprio con il Baveno, e le retrocesse Momo, Valdilana Biogliese e Valduggia. La sorpresa è lo spostamento di Trino e Casale nel girone D, una notizia che non può che far piacere a chi vuole lottare per le prime posizioni, e si troverà due serie concorrenti in meno.

Si sono aggiunte le neopromosse Ornavassese, Union Novara e Gattinara, la ripescata Virtus Vercelli, e le due retrocesse dall’Eccellenza, Cossato e Orizzonti Canavese Alicese. Altro colpo di scena è l’inserimento in questo girone delle torinesi Ivrea e Montanaro: era da diversi anni che le torinesi mancavano dal girone A.

Per quanto riguarda le compagini del nostro territorio, oltre alla già citata Ornavassese allenata da Fusè, saranno regolarmente al via la Juve Domo di Michael Nino, il Feriolo di Pissardoe l’Omegna di Tabozzi.

Elenco completo delle partecipanti al Girone A di Promozione:

A.S.D. Citta Di Cossato - A.S.D. Omegna Calcio 190 - Alicese Orizzonti - Arona Calcio - Cameri Calcio - Ce.Ver.Sa.Ma Biella - Dufour Varallo - Feriolocalcio - Fulgor Chiavazzese R.V. - Gattinara F.C. - Ivrea Calcio Asd - Juventusdomo - Montanaro - Ornavassese - Union Novara - Virtus Vercelli

La prima giornata di campionato è fissata per domenica 8 settembre 2024, il calendario ufficiale sarà reso notonelle prossime settimane.