Si butta nel fiume per salvare il cane e rimane bloccata in acqua. Donna salvata dalle acque degli Orridi di Uriezzo

I vigili del fuoco di Domodossola e i vigili volontari del distaccamento di Baceno sono intervenuti per salvare una persona in difficoltà agli orridi di Uriezzo nel comune di Premia.

La donna si trovava nel letto del fiume Toce per salvare il suo cane di otto mesi circa, cieco e sordo dalla nascita, che era caduto accidentalmente in acqua. Salvato il suo animale da compagnia, non è più riuscita a risalire ed è stata trascinata dalle acque fermandosi poco più a valle a bordo fiume in una zona di fortuna.

I vigili del fuoco intervenuti hanno operato con tecniche speleo alpino fluviali (SAF) e sono riusciti ad avvicinarsi e a creare una via di fuga e portare la donna in zona sicura e affidarla alle cure del 118. Hanno collaborato alle operazioni di soccorso i volontari del Soccorso Alpino e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.