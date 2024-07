Il Coordinamento del Pd ossolano contro Fs: "La chiusura della biglietteria è interruzione di pubblico servizio"

Le cose vanno chiamate con il proprio nome. La chiusura “per malattia” della biglietteria della Stazione Internazionale di Domodossola è venuta a sovrapporsi alla già pesante situazione conseguente ai trasbordi sostitutivi con autocorriere sulla tratta Domodossola-Milano.

Oggi, con metodo “all' italiana”, il cartello è stato sostituito con una nuova dicitura:

“Variazione temporanea orario sportello. Si avvisa la clientela che: ogg la biglietteria resterà chiusa. E' possibile acquistare (..)self service di stazione (..) sul sito www. (etc etc.)”

La sostanza non cambia! E' pur vero che in Stazione è possibile utilizzare la “macchinetta” per il biglietto automatico e che a casa con il computer – per i più “tecnologici” anche solo con il cellulare..- il problema si può risolvere, ma sarebbe scorretto ignorare le conseguenze per le persone più anziane, che sono quelle che più usualmente usano il treno.

Prendere atto che questa parte di popolazione – non tutta - è quella che ha maggiori difficoltà ad utilizzare i sistemi informatici e, in genere, i sistemi automatizzati, porta a concludere che la chiusura della biglietteria è per molti una reale impossibilità ad usare il mezzo ferroviario.

La Dirigenza FS non pare si sia preoccupata di considerare questi aspetti, né di porre in atto disposizioni di emergenza, quali, per esempio, la disponibilità a fare il biglietto in treno, naturalmente senza alcun sovrapprezzo.

Infine, come “Coordinamento PD Ossola” rileviamo con disappunto il silenzio delle Pubbliche Autorità, a partire dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali, fino alla Prefettura.

Il Coordinamento PD Ossola