Controlli stradali in Ossola: quattro denunce per guida in stato di alterazione

Proseguono i controlli dei Carabinieri in Ossola nell’ambito della prevenzione degli incidenti stradali legati all’uso di alcol e droghe. Nell’ultima settimana, quattro automobilisti sono finiti nei guai per guida in stato di alterazione psicofisica.

Due di loro sono stati fermati alla guida dei rispettivi veicoli e hanno rifiutato di sottoporsi al test per l’assunzione di sostanze stupefacenti. In entrambi i casi è scattata la denuncia penale all’autorità giudiziaria e il ritiro immediato della patente di guida.

Altri due episodi hanno riguardato automobilisti alla guida in stato di ebbrezza alcolica. A Montecrestese, un uomo di 50 anni è stato sorpreso al volante con un tasso alcolemico pari a 2,13 grammi per litro, oltre quattro volte il limite legale. Anche per lui è scattata la denuncia a piede libero e il ritiro della patente.

A Premia, infine, un altro conducente ha causato un incidente stradale autonomo. I successivi accertamenti hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 1,92 grammi per litro. Anche in questo caso sono scattate le medesime sanzioni: denuncia e sospensione della patente.

I Carabinieri continuano a presidiare il territorio per garantire la sicurezza di residenti e turisti, soprattutto in questo periodo di intenso traffico.