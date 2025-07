Pinzano in testa al Valli dopo la prima giornata di prove

Dopo le prime prove svoltasi nella giornata di ieri, oggi domenica 20 luglio, il 61° Rally delle Valli Ossolane entrerà nel vivo con una giornata intensa sulle strade dell'Ossola. Davide Caffoni va a caccia del decimo successo sulle strade di casa ma dovrà vedersela con Corrado Pinzano, leader della Coppa Italia e in testa dopo le prime tre speciali.

Gli equipaggi in gara affronteranno cinque prove speciali fino all’arrivo pomeridiano a Domodossola.

Alle 7:01 i motori si accenderanno nuovamente, con le vetture che lasceranno il parco chiuso notturno per dirigersi verso il parco assistenza di Piedimulera, dove arriveranno intorno alle 7:41. Qui i team avranno a disposizione trenta minuti per effettuare tutte le operazioni tecniche necessarie prima di tornare in gara. La prima prova speciale della giornata sarà la “Fomarco 1”, lunga 4,40 km, in programma alle 8:27. Subito dopo, alle 9:15, gli equipaggi si sposteranno sulla prova “Crodo 1”, di 9,5 km, uno dei tratti più impegnativi e apprezzati della gara.

Il pomeriggio si aprirà con il secondo passaggio sulla prova “Fomarco 2” alle 13:33, seguito dalla “Crodo 2” alle 14:21. A chiudere la giornata di gara sarà la prova “Domobianca 365” di 9,7 km, in programma alle 15:07. Questa speciale, tra le più attese dagli appassionati, si snoda in un contesto paesaggistico unico e sarà decisiva per la classifica finale. Il finale della manifestazione si svolgerà a Domodossola, in Piazza Santa Maria della Neve, dove dalle ore 18 si terrà la cerimonia di premiazione con la proclamazione dei vincitori della 61ª edizione del Rally delle Valli Ossolane.